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Росіяни вдарили "Градами" по Нікопольському району, є загиблий

Фото: росіяни вдарили "Градами" по Нікопольському району, є загиблий (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти сьогодні, 9 листопада, обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району з "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Російський снаряд потрапив прямо у житловий будинок. Внаслідок ворожої атаки загинув місцевий мешканець.

Деталі обстрілу з’ясовуються.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни завдали масованого удару іранськими дронами по Дніпропетровській області, четверо людей постраждали.

8 листопада окупанти обстріляли з реактивної артилерії Нікопольський район.

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Дніпропетровська областьНікопольВійна Росії проти України