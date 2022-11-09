Россияне ударили "Градами" по Никопольскому району, есть погибший

Российские оккупанты сегодня, 9 ноября, обстреляли Марганецкую общину Никопольского района из "Градов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Российский снаряд попал прямо в жилой дом. В результате вражеской атаки погиб местный житель.
Детали обстрелов выясняются.
Напомним, сегодня ночью россияне нанесли массированный удар иранскими дронами по Днепропетровской области, четыре человека пострадали.
8 ноября оккупанты обстреляли из реактивной артиллерии Никопольский район.
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