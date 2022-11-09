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Россияне ударили "Градами" по Никопольскому району, есть погибший

Фото: россияне ударили "Градами" по Никопольскому району, есть погибший (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сегодня, 9 ноября, обстреляли Марганецкую общину Никопольского района из "Градов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Российский снаряд попал прямо в жилой дом. В результате вражеской атаки погиб местный житель.

Детали обстрелов выясняются.

Напомним, сегодня ночью россияне нанесли массированный удар иранскими дронами по Днепропетровской области, четыре человека пострадали.

8 ноября оккупанты обстреляли из реактивной артиллерии Никопольский район.

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Днепропетровская областьНикопольВойна России против Украины