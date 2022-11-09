Окупанти вночі атакували дронами-камікадзе Дніпро: спалахнула пожежа, є важкопоранені

Російські окупанти у ніч на 9 листопада завдали масованого удару дронами-камікадзе по Дніпропетровській області. Унаслідок атак постраждали четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.