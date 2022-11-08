Російські військові тричі обстріляли Нікопольський район з артилерії (фото)
У вівторок, 8 листопада, росіяни завдали удару по Нікопольського району. Окупанти гатили з реактивної артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Сьогодні окупанти тричі обстріляли Нікопольщину", - йдеться у повідомленні.
За словами Лукашука, окупанти гатили з важкої артилерії та РСЗВ по Нікопольській, Червоногригорівській і Марганецькій громадам.
"Головне - люди не постраждали. Наразі наслідки атак ще уточнюються", - додав Лукашук.
Голова облради додав, що на інших територіях області не було зафіксовано надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 8 листопада атакували Дніпропетровську область. Унаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав.
Також, у Дніпрі та області ввечері 7 листопада була оголошена загроза атаки з повітря. Місцевих жителів закликали зберігати спокій.
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