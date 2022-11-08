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Російські військові тричі обстріляли Нікопольський район з артилерії (фото)

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Україна, Вівторок 08 листопада 2022 20:59
Російські військові тричі обстріляли Нікопольський район з артилерії (фото) Фото: Російські військові тричі обстріляли Нікопольський район з артилерії (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 8 листопада, росіяни завдали удару по Нікопольського району. Окупанти гатили з реактивної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Сьогодні окупанти тричі обстріляли Нікопольщину", - йдеться у повідомленні.

За словами Лукашука, окупанти гатили з важкої артилерії та РСЗВ по Нікопольській, Червоногригорівській і Марганецькій громадам.

"Головне - люди не постраждали. Наразі наслідки атак ще уточнюються", - додав Лукашук.

Голова облради додав, що на інших територіях області не було зафіксовано надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 8 листопада атакували Дніпропетровську область. Унаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав.

Також, у Дніпрі та області ввечері 7 листопада була оголошена загроза атаки з повітря. Місцевих жителів закликали зберігати спокій.

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