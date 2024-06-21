Росіяни вдарили фугасними авіабомбами по Запорізькій області: є жертва та поранені

Обстріли України 21 червня

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти намагалися вдарили по об'єктах критичної інфраструктури. Росіяни випустили з літаків чотири керовані ракети. Сили протиповітряної оборони знищили їх.

Також сьогодні загарбники скинули авіабомбу на місто Селидове Донецької області. Внаслідок атаки дві людини загинули, ще троє отримали поранення.

Крім того, у Донецькій області бригада енергетиків ДТЕК потрапила під ворожий обстріл. Один з енергетиків отримав поранення.

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