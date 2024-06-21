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Росіяни вдарили фугасними авіабомбами по Запорізькій області: є жертва та поранені

Фот: Запорізьку область атакували фугасними авіабомбами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти атакували Запорізьку область у п'ятницю, 21 червня. Росіяни застосували проти мирного населення фугасні авіабомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.

Загарбники обстріляли фугасними авіабомбами Воздвижівську громаду. Окупанти повністю знищили приватний будинок, де мешкали цивільні люди.

Як зазначив Федоров, внаслідок атаки окупантів загинув 32-річний чоловік.

Поранення отримали 58-річна жінка та  32-річний чоловік. Постраждалі доправлені до лікарні.

 

Обстріли України 21 червня

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти намагалися вдарили по об'єктах критичної інфраструктури. Росіяни випустили з літаків чотири керовані ракети. Сили протиповітряної оборони знищили їх.

Також сьогодні загарбники скинули авіабомбу на місто Селидове Донецької області. Внаслідок атаки дві людини загинули, ще троє отримали поранення.

Крім того, у Донецькій області бригада енергетиків ДТЕК потрапила під ворожий обстріл. Один з енергетиків отримав поранення.

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