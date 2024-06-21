Россияне ударили фугасными авиабомбами по Запорожской области: есть жертва и раненые

Обстрелы Украины 21 июня

Напомним, этой ночью российские оккупанты пытались ударить по объектам критической инфраструктуры. Россияне выпустили из самолетов четыре управляемых ракеты. Силы противовоздушной обороны уничтожили их.

Также сегодня захватчики сбросили авиабомбу на город Селидово Донецкой области. В результате атаки два человека погибли, еще трое получили ранения.

Кроме того, в Донецкой области бригада энергетиков ДТЭК попала под вражеский обстрел. Один из энергетиков получил ранения.

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