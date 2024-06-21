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Россияне ударили фугасными авиабомбами по Запорожской области: есть жертва и раненые

Фото: Запорожскую область атаковали фугасными авиабомбами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты атаковали Запорожскую область в пятницу, 21 июня. Россияне применили против мирного населения фугасные авиабомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

Захватчики обстреляли фугасными авиабомбами Воздвиженскую общину. Оккупанты полностью уничтожили частный дом, где жили гражданские люди.

Как отметил Федоров, в результате атаки оккупантов погиб 32-летний мужчина.

Ранения получили 58-летняя женщина и 32-летний мужчина. Пострадавшие доставлены в больницу.

 

Обстрелы Украины 21 июня

Напомним, этой ночью российские оккупанты пытались ударить по объектам критической инфраструктуры. Россияне выпустили из самолетов четыре управляемых ракеты. Силы противовоздушной обороны уничтожили их.

Также сегодня захватчики сбросили авиабомбу на город Селидово Донецкой области. В результате атаки два человека погибли, еще трое получили ранения.

Кроме того, в Донецкой области бригада энергетиков ДТЭК попала под вражеский обстрел. Один из энергетиков получил ранения.

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