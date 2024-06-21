Росіяни скинули авіабомбу на Селидове: є загиблі та поранені (фото)
21 червня російські війська обстріляли Селидове Донецької області. Двоє людей загинули, ще троє поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
"Дві людини загинули і три пораненв внаслідок удару по Селидовому. Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу - в зоні ураження опинилася житлова забудова", - розповів він.
Крім того, за даними голови ОВА, пошкоджено п'ять п'ятиповерхівок, шість приватних будинків і автомобіль.
Наслідки обстрілу Селидового 21 червня (t.me/VadymFilashkin)
Обстріли Селидового
Селидове - місто в Покровському районі Донецької області. Російські війська останнім часом часто обстрілюють місто. Буквально 5 червня окупанти обстріляли Селидове, семеро людей постраждали.
Додамо, що ситуація на Покровському напрямку фронту залишається напруженою. Як раніше розповідали в ОСУВ "Хортиця", ситуація на Покровському напрямку, який став останнім часом одним із найгарячіших на фронті, говорить про те, що РФ, ймовірно, намагається розвинути наступ на Покровськ, Мирноград і Селідове.
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