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Росіяни скинули авіабомбу на Селидове: є загиблі та поранені (фото)

Донбас, П'ятниця 21 червня 2024 11:53
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Росіяни скинули авіабомбу на Селидове: є загиблі та поранені (фото) Фото: росіяни скинули авіабомбу на Селидове 21 червня (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталія Гурковська

21 червня російські війська обстріляли Селидове Донецької області. Двоє людей загинули, ще троє поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Дві людини загинули і три пораненв внаслідок удару по Селидовому. Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу - в зоні ураження опинилася житлова забудова", - розповів він.

Крім того, за даними голови ОВА, пошкоджено п'ять п'ятиповерхівок, шість приватних будинків і автомобіль.

Наслідки обстрілу Селидового 21 червня (t.me/VadymFilashkin)

Обстріли Селидового

Селидове - місто в Покровському районі Донецької області. Російські війська останнім часом часто обстрілюють місто. Буквально 5 червня окупанти обстріляли Селидове, семеро людей постраждали.

Додамо, що ситуація на Покровському напрямку фронту залишається напруженою. Як раніше розповідали в ОСУВ "Хортиця", ситуація на Покровському напрямку, який став останнім часом одним із найгарячіших на фронті, говорить про те, що РФ, ймовірно, намагається розвинути наступ на Покровськ, Мирноград і Селідове.

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