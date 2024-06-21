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Нічна ракетна атака. У Повітряних силах розповіли, куди цілилися окупанти

Україна , П'ятниця 21 червня 2024 09:25
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Нічна ракетна атака. У Повітряних силах розповіли, куди цілилися окупанти Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія намагалася атакувати критичну інфраструктуру України під час нічної атаки 21 червня. Проте всі ворожі ракети були знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Всі чотири ракети було знищено. По Кіровоградській та Херсонській областях ворог здійснив пуски з першої ночі. Намагався традиційно вразити наші критичні об'єкти, однак нічого не вдалося", - сказав він.

Речник наголосив, що цієї ночі ворог не застосував дрони-камікадзе. Проте захисники готуються до різних сценарії, які може використати ворог.

"Ресурси навіть у такої великої країни не є безлімітними. Крім того, на третій рік війни росіяни вже розуміють, що не так просто в деяких випадках атакувати об'єкти, оскільки ми також вживаємо заходів для убезпечення наших інфраструктурних об'єктів від нападів противника", - наголосив Євлаш.

Як зазначи речник Повітряних сил, окупанти намагаються "промацувати" українську ППО. Тому ворог використовує різні методи - як комбіновані атаки, так і інші.

"Як от цієї ночі ми бачили лише керовані ракети. Інколи ворог робить паузи, взагалі не атакує. Тому це така собі гра на виснаження. Вони намагаються знайти слабкі шпарини в той час, як ми намагається маневрувати наявними силами і засобами аби відбивати ці атаки", - додав він.

Останні атаки Росії

Нагадаємо, в ніч на 20 червня російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили 27 "Шахедів" та дев'ять ракет різних типів. Протиповітряна оборона працювала у 10 областях, знищивши всі дрони та п'ять ракет.

Вчора росіяни атакували енергетику України. Були пошкоджені об'єкти у чотирьох областях.

Вже в ніч на 21 червня російська авіація випустила по Україні чотири керовані ракети Х-59/Х-69. Сили ППО збили всі ракети.

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