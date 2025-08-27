Росіяни вдарили FPV-дроном по "швидкій" у Куп'янську: поранили двох медиків

Російські окупанти 27 серпня продовжили обстрілювати населені пункти Харківської області. Також ворог вдарив FPV-дроном по "швидкій" у Куп'янську, поранення отримали медики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.

"Прокурори та слідчі поліції вживають усіх можливих і необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - сказано у повідомленні.

В населеному пункті Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району ударами дронів пошкоджено домоволодіння, господарські споруди та електромережі. Також артилерійським ударом по н/п Рубіжне Чугуївського району знищено покинутий будинок, він згорів.

Окрім цього, росіяни обстріляли населений пункт Цупівка Харківського району, де спалахнули пожежі. Загорілися приватний житловий будинок та господарська споруда

Зазначається, що FPV-дрон російських окупантів атакував автомобіль екстреної медичної допомоги в місті Куп'янськ. Внаслідок акту російського терору отримали поранення двоє медиків з екіпажу "швидкої" - чоловіки віком 50 та 47 років.

Нагадаємо, це вже не перший випадок цілеспрямованої атаки на медиків російськими окупантами. Вдень 19 серпня ворог також атакував дроном автомобіль екстреної медичної допомоги. Внаслідок обстрілу постраждали двоє медиків.

Загалом у Куп'янську є райони, в які вже не виїздять працівники ДСНС та поліції через небезпеку. По місту практично неможливо рухатися вільно і спокійно: дуже висока щільність FPV-дронів та їхня активність.

Також раніше ми повідомляли, що внаслідок тривалих російських атак у Куп'янську Харківської області зруйновано 95% інфраструктури.