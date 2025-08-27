ua en ru
Росіяни вдарили FPV-дроном по "швидкій" у Куп'янську: поранили двох медиків

Україна, Середа 27 серпня 2025 23:08
Росіяни вдарили FPV-дроном по "швидкій" у Куп'янську: поранили двох медиків Ілюстративне фото: Куп'янськ Харківської області (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти 27 серпня продовжили обстрілювати населені пункти Харківської області. Також ворог вдарив FPV-дроном по "швидкій" у Куп'янську, поранення отримали медики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що FPV-дрон російських окупантів атакував автомобіль екстреної медичної допомоги в місті Куп'янськ. Внаслідок акту російського терору отримали поранення двоє медиків з екіпажу "швидкої" - чоловіки віком 50 та 47 років.

Окрім цього, росіяни обстріляли населений пункт Цупівка Харківського району, де спалахнули пожежі. Загорілися приватний житловий будинок та господарська споруда

В населеному пункті Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району ударами дронів пошкоджено домоволодіння, господарські споруди та електромережі. Також артилерійським ударом по н/п Рубіжне Чугуївського району знищено покинутий будинок, він згорів.

"Прокурори та слідчі поліції вживають усіх можливих і необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, це вже не перший випадок цілеспрямованої атаки на медиків російськими окупантами. Вдень 19 серпня ворог також атакував дроном автомобіль екстреної медичної допомоги. Внаслідок обстрілу постраждали двоє медиків.

Загалом у Куп'янську є райони, в які вже не виїздять працівники ДСНС та поліції через небезпеку. По місту практично неможливо рухатися вільно і спокійно: дуже висока щільність FPV-дронів та їхня активність.

Також раніше ми повідомляли, що внаслідок тривалих російських атак у Куп'янську Харківської області зруйновано 95% інфраструктури.

