Росіяни вдарили по "Епіцентру" у Харкові, постраждала жінка (фото, відео)

Фото: росіяни вдарили по "Епіцентру" у Харкові (t.me/prokuratura_kharkiv)

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Російські окупанти вранці 17 вересня ударили реактивним дроном по торговельному центу "Епіцентр" у Харкові. Постраждала працівниця ТЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 17 вересня близько 09:50 російські військові атакували із застосуванням ударного безпілотного літального апарата торговельний центр в Основʼянському районі Харкова. За попередніми даними, ворог застосував реактивний дрон "Герань-4". Внаслідок удвру постраждала 65-річна працівниця ТЦ. Медики діагностували у жінки гостру реакцію на стрес. Фото: наслідки удару РФ по "Епіцентру" у Харкові (t.me/prokuratura_kharkiv) За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).