Росіяни вдарили по "Епіцентру" у Харкові, постраждала жінка (фото, відео)
Російські окупанти вранці 17 вересня ударили реактивним дроном по торговельному центу "Епіцентр" у Харкові. Постраждала працівниця ТЦ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.
За даними слідства, 17 вересня близько 09:50 російські військові атакували із застосуванням ударного безпілотного літального апарата торговельний центр в Основʼянському районі Харкова.
За попередніми даними, ворог застосував реактивний дрон "Герань-4".
Внаслідок удвру постраждала 65-річна працівниця ТЦ. Медики діагностували у жінки гостру реакцію на стрес.
Фото: наслідки удару РФ по "Епіцентру" у Харкові (t.me/prokuratura_kharkiv)
За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Атаки на Харків
Нагадаємо, вранці 17 вересня російські загарбники атакували торговельний центр у Харкові. Реактивним дроном був атакований ТЦ в Основ'янському районі міста.
Окрім того, сьогодні вночі стало відомо, що росіяни розтрощили вокзал у Харківській області.