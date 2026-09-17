Россияне ударили по "Эпицентру" в Харькове, пострадала женщина (фото, видео)
Российские оккупанты утром 17 сентября ударили реактивным дроном по торговому центру "Эпицентр" в Харькове. Пострадала сотрудница ТЦ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
По данным следствия, 17 сентября около 9:50 российские военные атаковали с применением ударного беспилотного летательного аппарата торговый центр в Основянском районе Харькова.
По предварительным данным, враг применил реактивный дрон "Герань-4".
В результате удвра пострадала 65-летняя работница ТЦ. Медики диагностировали у женщины острую реакцию на стресс.
Фото: последствия удара РФ по "Эпицентру" в Харькове (t.me/prokuratura_kharkiv)
При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Атаки на Харьков
Напомним, утром 17 сентября российские захватчики атаковали торговый центр в Харькове. Реактивным дроном был атакован ТЦ в Основянском районе города.
Кроме того, сегодня ночью стало известно, что россияне разбили вокзал в Харьковской области.