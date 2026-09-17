Окупанти розтрощили вокзал на Харківщині (фото)

Ворог вдарив по залізничній станції Берестин на Харківщині - вибух понівечив будівлю вокзалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського.

Уночі ворог завдав чергового удару по об'єктах залізниці. Цього разу під атаку потрапила станція Берестин на Харківщині - будівля вокзалу зазнала пошкоджень.

Перцовський розповів, що працівники станції під час нальоту перебували в укриттях і встигли врятуватися.

"Працівники перебували при нальоті на станцію в укриттях, всі цілі. Будівлі приведемо до ладу", - написав очільник "Укрзалізниці".

За словами Перцовського, залізничники паралельно усувають наслідки й інших ворожих ударів по всій країні - від Кіровоградщини до Києва.

Зокрема, найближчим часом планують відновити повноцінний рух Кільцевої електрички у столиці. Там ворог суттєво пошкодив інфраструктуру одразу кількох станцій.

Фото: наслідки атаки на вокзал (facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)

Масована атака по Україні: що відомо

Атака по станції Берестин стала частиною масованого удару, який ворог завдав одразу по кількох областях. Нагадаємо, вночі та вранці 17 вересня противник атакував сім областей України ракетами, дронами та авіабомбою.

у Києві постраждали 16 людей, серед них двоє дітей, а атака зачепила будівлю "Київводоканалу";

в Одесі безпілотник влучив у багатоповерхівку - зруйновано 10 квартир, поранено сімох людей;

на Київщині пошкоджено 33 об'єкти, найбільше - у Броварському та Фастівському районах;

у Запоріжжі ракетний удар по промислових об'єктах поранив трьох людей.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі ворог застосував балістичні ракети, крилаті ракети "Калібр" та понад 150 ударних дронів.