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Росія вдарила по ТЦ у Харкові

10:08 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Росія вдарила по ТЦ у Харкові Фото: Росіяни знову атакували ТЦ у Харкові (DSNSKHARKIV)
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Вранці 17 вересня російські загарбники атакували торговельний центр у Харкові.

Про це заявив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами Синєгубова, російські окупанти завдали удару дроном по Основ'янському району міста.

"Влучання - у торговий центр", - підтвердив він.

Синєгубов також наголосив, що наразі з'ясовується інформація щодо наслідків та постраждалих.

"Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі", - додав він.

О 10:01 Синєгубов уточнив, що, за попередніми даними, внаслідок ворожого удару по торгівельному центру в Основ'янському районі немає постраждалих.

"Екстрені служби продовжують працювати на місці влучання", - заявив глава ОДА.

На цьому тлі мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що також зафіксовано влучання у Слобідському районі.

"Попередньо - удар по торговельному центру", - написав він.

Оновлено о 10:36

За словами Синєгубова, внаслідок удару РФ в Основʼянському районі загорілася будівля торгового центру.

Наразі працівники ДСНС усувають наслідки.

"Попередньо, під час влучання працівники і відвідувачі перебували в укритті", - повідомив глава ОДА.

До речі, сьогодні вночі стало відомо, що російські загарбники розтрощили вокзал у Харківській області.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 вересня ППО змогла знешкодити 131 ворожу ціль, серед яких переважно "Шахеди" та дрони-імітатори.

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