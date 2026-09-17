Росія вдарила по ТЦ у Харкові
Вранці 17 вересня російські загарбники атакували торговельний центр у Харкові.
Про це заявив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
За словами Синєгубова, російські окупанти завдали удару дроном по Основ'янському району міста.
"Влучання - у торговий центр", - підтвердив він.
Синєгубов також наголосив, що наразі з'ясовується інформація щодо наслідків та постраждалих.
"Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі", - додав він.
О 10:01 Синєгубов уточнив, що, за попередніми даними, внаслідок ворожого удару по торгівельному центру в Основ'янському районі немає постраждалих.
"Екстрені служби продовжують працювати на місці влучання", - заявив глава ОДА.
На цьому тлі мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що також зафіксовано влучання у Слобідському районі.
"Попередньо - удар по торговельному центру", - написав він.
Оновлено о 10:36
За словами Синєгубова, внаслідок удару РФ в Основʼянському районі загорілася будівля торгового центру.
Наразі працівники ДСНС усувають наслідки.
"Попередньо, під час влучання працівники і відвідувачі перебували в укритті", - повідомив глава ОДА.
До речі, сьогодні вночі стало відомо, що російські загарбники розтрощили вокзал у Харківській області.
Як повідомляло РБК-Україна, 17 вересня ППО змогла знешкодити 131 ворожу ціль, серед яких переважно "Шахеди" та дрони-імітатори.