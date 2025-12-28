Росіяни запустили майже 50 дронів по Україні: зафіксовані влучання
У ніч на 28 грудня російські війська здійснили чергову атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
Загалом з 18:00 27 грудня противник випустив 48 БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та дрони інших типів. Пуски здійснювалися з території РФ - з районів Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму - з напрямків Гвардійського та Чауди. Близько 30 дронів були "Шахедами".
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 30 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Водночас зафіксовано влучання 18 дронів на дев’яти локаціях. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Масштабна атака РФ на Україну 27 грудня
У ніч та зранку 27 грудня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів.
У Міністерстві енергетики вдень повідомили, що під обстріли потрапили об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії в Києві та Київській області.
Внаслідок атаки суттєвих пошкоджень зазнали підстанції, повітряні лінії електропередачі, а також окремі об’єкти генерації.
Крім того, вдень стало відомо про удари дронами-камікадзе по газовій інфраструктурі та теплоелектроцентралях групи "Нафтогаз".
Основним напрямком атаки РФ були Київ і Київська область - у столиці наслідки зафіксували в семи районах міста.
Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.