Росіяни вдарили двома ракетами по Харківській області, - ОВА
Російські військові завдали чергового ракетного удару по Харківській області. Внаслідок, згідно з попередніми даними, обстрілу ніхто з цивільних не постраждав.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Удар було зафіксовано близько о 17:05. Ворог запустив дві ракети, попередньо С-300 по лісовому масиву Зміївської громади Чугуївського району.
"Попередньо, без масштабних руйнувань та постраждалих. Інформація уточнюється", - додає Синєгубов.
Регулярні обстріли Харківської області
З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, ворог регулярно завдає ударів по Харкову через його близькість до кордону. Окупанти атакують місто ракетами, часто зенітними С-300, які летять по балістичній траєкторії.
Наприклад, лише вчора, 1 червня, в регіону було зафіксовано 2 прильоти в Індустріальному районі Харкова. Ворог влучив по промисловому об'єкту внаслідок чого поранення отримала 63-річна жінка.
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