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Россияне ударили двумя ракетами по Харьковской области, - ОВА

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Пятница 02 июня 2023 18:15
Россияне ударили двумя ракетами по Харьковской области, - ОВА Фото: россияне ударили двумя ракетами по Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные нанесли очередной ракетный удар по Харьковской области. В результате обстрел, предварительно, никто из гражданских не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Удар был зафиксирован около 17:05. Враг запустил две ракеты, предварительно С-300 по лесному массиву Змиевской общины Чугуевского района.

"Предварительно, без масштабных разрушений и пострадавших. Информация уточняется", - добавляет Синегубов.

Регулярные обстрелы Харьковской области

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, враг регулярно наносит удары по Харькову из-за его близости к границе. Оккупанты атакуют город ракетами, часто зенитными С-300, летящими по баллистической траектории.

К примеру, только вчера, 1 июня, в регионе было зафиксировано 2 прилета в Индустриальном районе Харькова. Враг попал по промышленному объекту, в результате чего ранение получила 63-летняя женщина.

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