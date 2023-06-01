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Окупанти вдарили по Харкову: постраждала жінка

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Харків, Четвер 01 червня 2023 14:09
Окупанти вдарили по Харкову: постраждала жінка Фото: окупанти вдарили по Харкову 1 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові сьогодні, 1 червня, пролунали вибухи. Російські окупанти вдарили по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера міста Ігоря Терехова.

Жителі Харкова повідомили у соцмережах про декілька потужних вибухів у місті. Очільник ОВА заявив, що окупанти атакують Харків та область. Він закликав жителів перебувати в укриттях.

Мер Харкова пізніше підтвердив удар по місту.

"У Харкові лунають вибухи. Поки відомо про удар по Індустріальному району. Інформація про постраждалих та руйнуваннях уточнюється", - повідомив Терехов.

Два влучання

Глава області Олег Синєгубов повідомив, що зафіксовано 2 влучання в Індустріальному районі Харкова. Профільні служби виїхали на місце.

За його словами, інформація про постраждалих поки не надходила.

Удари по підприємству

За словами мера Харкова, окупанти вдарили по промисловому обʼєкту. На щастя, пожежі не виникло, але є руйнування.

"З-під завалів врятували жінку - попередньо не постраждала, але лікарі все одно її оглянуть", - повідомив Терехов.

Синєгубов уточнив, що внаслідок обстрілу постраждала 63-річна жінка.

Карта повітряних тривог станом на 14:10

Окупанти вдарили по Харкову: постраждала жінка

Ситуація у Харкові

Російська армія з початку повномасштабної війни обстрілює Харків, місто часто потерпає від ударів через свою близькість до кордону з РФ. Ворог атакує місто ракетами, часто зенітними С-300, які летять по балістичній траєкторії.

Крім того, російські війська майже щоденно обстрілюють звільнені восени райони Харківської області. Йдеться про населені пункти Куп'янського району.

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