Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в Сумах, є постраждала (фото, відео)

Обстріли Сум

Нагадаємо, зовсім недавно, 21 жовтня, росіяни теж атакували Суми дроном "Італмас". Відомо, що ворог цілився по цивільній інфраструктурі і вдарив по дорожньому покриттю.

В результаті того обстрілу були пошкоджені дві багатоповерхівки, а саме - вибито кілька вікон і близько 35 балконних рам. Крім того, постраждали 12 осіб.

Також ми писали, що в ніч на 23 жовтня ворог завдав удару дроном по території залізничної станції. У зв'язку з цим двоє працівників залізниці отримали поранення.