Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в Сумах, є постраждала (фото, відео)

У неділю вдень, 26 жовтня, російські окупанти влучили дроном у дах багатоповерхівки у Сумах. Внаслідок атаки постраждала щонайменше одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram виконуючого обов'язки міського голови Артема Кобзара.
"Внаслідок влучання БпЛА типу "Італмас" сталося загоряння на даху багатоповерхового житлового будинку в Зарічному районі міста... Пожежу оперативно ліквідовано. На місці працюють усі відповідні служби", - інформував Кобзар.
Водночас начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко уточнив, що удар був близько 14:20. Він прийшовся безпосередньо по даху будинку.
Згодом Артем Кобзар поінформував, що після влучання у будинок постраждала одна людина.
"44-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес, медики надали допомогу", - сказано у дописі.
У Сумській МВА інформацію підтвердили, додавши, що наразі стан жінки стабільний.
Наразі у ДСНС України теж показали фото наслідків атаки та підтвердили, що вогонь ліквідовано.
"26 жовтня, о другій половині дня ударний безпілотник атакував житловий сектор міста Суми. Внаслідок влучання у покрівлю дев’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували", - розповіли надзвичайники.
Також додамо, що у місцевих пабліках ширилися кадри, на яких зафіксовано момент удару по будинку.
Нагадаємо, зовсім недавно, 21 жовтня, росіяни теж атакували Суми дроном "Італмас". Відомо, що ворог цілився по цивільній інфраструктурі і вдарив по дорожньому покриттю.
В результаті того обстрілу були пошкоджені дві багатоповерхівки, а саме - вибито кілька вікон і близько 35 балконних рам. Крім того, постраждали 12 осіб.
Також ми писали, що в ніч на 23 жовтня ворог завдав удару дроном по території залізничної станції. У зв'язку з цим двоє працівників залізниці отримали поранення.