Россияне ударили дроном по многоэтажке в Сумах, есть пострадавшая (фото, видео)

В воскресенье днем, 26 октября, российские оккупанты попали дроном в крышу многоэтажки в Сумах. В результате атаки пострадал по меньшей мере один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram исполняющего обязанности городского головы Артема Кобзаря.
"В результате попадания БПЛА типа "Италмас" произошло возгорание на крыше многоэтажного жилого дома в Заречном районе города... Пожар оперативно ликвидирован. На месте работают все соответствующие службы", - информировал Кобзарь.
В то же время начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко уточнил, что удар был около 14:20. Он пришелся непосредственно по крыше дома.
Впоследствии Артем Кобзарь проинформировал, что после попадания в дом пострадал один человек.
"44-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, медики оказали помощь", - сказано в заметке.
В Сумской МВА информацию подтвердили, добавив, что сейчас состояние женщины стабильное.
Сейчас в ГСЧС Украины тоже показали фото последствий атаки и подтвердили, что огонь ликвидирован.
"26 октября, во второй половине дня ударный беспилотник атаковал жилой сектор города Сумы. В результате попадания в кровлю девятиэтажного жилого дома возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали", - рассказали чрезвычайники.
Также добавим, что в местных пабликах распространялись кадры, на которых зафиксирован момент удара по дому.
Напомним, совсем недавно, 21 октября, россияне тоже атаковали Сумы дроном "Италмас". Известно, что враг целился по гражданской инфраструктуре и ударил по дорожному покрытию.
В результате того обстрела были повреждены две многоэтажки, а именно - выбито несколько окон и около 35 балконных рам. Кроме того, пострадали 12 человек.
Также мы писали, что в ночь на 23 октября враг нанес удар дроном по территории железнодорожной станции. В связи с этим двое работников железной дороги получили ранения.