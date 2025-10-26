Россияне ударили дроном по многоэтажке в Сумах, есть пострадавшая (фото, видео)

"В результате попадания БПЛА типа "Италмас" произошло возгорание на крыше многоэтажного жилого дома в Заречном районе города... Пожар оперативно ликвидирован. На месте работают все соответствующие службы", - информировал Кобзарь.

В то же время начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко уточнил, что удар был около 14:20. Он пришелся непосредственно по крыше дома.

Впоследствии Артем Кобзарь проинформировал, что после попадания в дом пострадал один человек.

"44-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, медики оказали помощь", - сказано в заметке.

В Сумской МВА информацию подтвердили, добавив, что сейчас состояние женщины стабильное.

Сейчас в ГСЧС Украины тоже показали фото последствий атаки и подтвердили, что огонь ликвидирован.

"26 октября, во второй половине дня ударный беспилотник атаковал жилой сектор города Сумы. В результате попадания в кровлю девятиэтажного жилого дома возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали", - рассказали чрезвычайники.

Также добавим, что в местных пабликах распространялись кадры, на которых зафиксирован момент удара по дому.