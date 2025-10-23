У Сумах вночі атакували залізничну станцію безпілотником

Близько 3:00 ночі 23 жовтня в Сумах зафіксовано удар безпілотного літального апарата по території залізничної станції. Інформацію підтвердив начальник Сумської міської військової адміністрації в Telegram, уточнивши деталі події.

Постраждалі та допомога

Унаслідок атаки двоє працівників залізниці дістали поранення. Одного з них, 35-річного чоловіка, госпіталізували в лікарню для подальшого обстеження та надання медичної допомоги.

Другому, 28-річному співробітнику станції, допомогу було надано на місці, і його життю та здоров'ю загроза не загрожує.

Наслідки та уточнення

Наразі інформація про повний масштаб руйнувань і наслідки удару уточнюється. В адміністрації міста зазначили, що оперативні служби продовжують працювати на місці інциденту, оцінюючи стан інфраструктури та вживаючи заходів для відновлення нормальної роботи станції.