Росіяни вдарили дроном по авто "швидкої" у Херсоні: є поранені

"У Херсоні постраждали медики. Російські терористи скинули вибухівку з безпілотника на бригаду "екстренки", яка приїхала на виклик до Дніпровського району", - зазначили у Херсонській МВА.

Повідомляється, що 63-річна жінка та чоловік 47 років отримали мінно-вибухову травму. Наразі вони в лікарні, триває дообстеження.