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Россияне ударили дроном по авто "скорой" в Херсоне: есть раненые

Фото: россияне ударили дроном по авто "скорой" в Херсоне (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня днем, 25 июля, ударили дроном по медикам в Херсоне. В результате вражеского обстрела есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской МВА.

"В Херсоне пострадали медики. Российские террористы сбросили взрывчатку с беспилотника на бригаду "экстренки", которая приехала на вызов в Днепровский район", - отметили в Херсонской МВА.

Сообщается, что 63-летняя женщина и мужчина 47 лет получили минно-взрывную травму. Сейчас они в больнице, продолжается дообследование.

 

Обстрелы Херсона и области

Российские войска продолжают атаковать Херсон и область, несмотря на бегство из региона осенью 2022 года. В последнее время оккупанты все активнее применяют ударные дроны, а также регулярно обстреливают областной центр и освобожденные населенные пункты артиллерией и управляемыми авиабомбами.

Так, в пригороде Херсона ночью вражеский ударный беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Пострадали два человека. Также недавно российская армия ударила по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела в Херсоне.

Кроме того, 21 июля в Херсонской области в результате российских комбинированных ударов пострадали семь человек, среди которых 17-летняя девушка и четверо полицейских. Оккупанты били артиллерией и дронами.

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