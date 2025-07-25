Россияне ударили дроном по авто "скорой" в Херсоне: есть раненые

Обстрелы Херсона и области

Российские войска продолжают атаковать Херсон и область, несмотря на бегство из региона осенью 2022 года. В последнее время оккупанты все активнее применяют ударные дроны, а также регулярно обстреливают областной центр и освобожденные населенные пункты артиллерией и управляемыми авиабомбами.

Так, в пригороде Херсона ночью вражеский ударный беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Пострадали два человека. Также недавно российская армия ударила по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела в Херсоне.

Кроме того, 21 июля в Херсонской области в результате российских комбинированных ударов пострадали семь человек, среди которых 17-летняя девушка и четверо полицейских. Оккупанты били артиллерией и дронами.

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