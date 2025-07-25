Россияне ударили дроном по авто "скорой" в Херсоне: есть раненые

Российские войска сегодня днем, 25 июля, ударили дроном по медикам в Херсоне. В результате вражеского обстрела есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской МВА.
"В Херсоне пострадали медики. Российские террористы сбросили взрывчатку с беспилотника на бригаду "экстренки", которая приехала на вызов в Днепровский район", - отметили в Херсонской МВА.
Сообщается, что 63-летняя женщина и мужчина 47 лет получили минно-взрывную травму. Сейчас они в больнице, продолжается дообследование.
Российские войска продолжают атаковать Херсон и область, несмотря на бегство из региона осенью 2022 года. В последнее время оккупанты все активнее применяют ударные дроны, а также регулярно обстреливают областной центр и освобожденные населенные пункты артиллерией и управляемыми авиабомбами.
Так, в пригороде Херсона ночью вражеский ударный беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Пострадали два человека. Также недавно российская армия ударила по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела в Херсоне.
Кроме того, 21 июля в Херсонской области в результате российских комбинированных ударов пострадали семь человек, среди которых 17-летняя девушка и четверо полицейских. Оккупанты били артиллерией и дронами.
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