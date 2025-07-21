Серед поранених дитина та поліцейські: РФ завдала комбінованого удару по Херсонській області

У Херсонській області внаслідок російських комбінованих ударів постраждали семеро людей, серед яких 17-річна дівчина та четверо поліцейських. Окупанти били артилерією та дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції України.

"На світанку росіяни здійснили комбінований обстріл Зимівника з артилерії та БпЛА. Внаслідок артобстрілу відбулося пряме влучання снаряда у приватний будинок. Постраждали 51-річний чоловік та його 17-річна донька", - йдеться у повідомленні.

У селі Микільське ворог атакував FPV-дроном. Унаслідок удару серйозно поранений47-річний чоловік. Його шпиталізовано з черепно-мозковою травмою, контузією та уламковим пораненням обличчя.

Також під ворожий артобстріл вранці 19 липня потрапили працівники поліції в центрі Херсона. Четверо правоохоронців звернулися за медичною допомогою, у них - контузії.

У поліції вказали, що внаслідок обстрілів пошкоджено один багатоквартирний і десять приватних будинків, медичний заклад, сім автомобілів, стільникову вежу та об'єкти критичної інфраструктури.