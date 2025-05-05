Росіяни вдарили по Донецькій області: загинула людина, серед поранених - діти

Російські окупанти сьогодні, 5 травня, обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
За словами Філашкіна, під російськими обстрілами сьогодні опинилися село Новоекономічне та міста Мирноград і Новодонецьк.
"Росіяни вбили одну людину у Новоекономічному Гродівської громади, поранили трьох людей у Мирнограді і ще трьох у Новодонецькому", - розповів голова ОВА.
Серед поранених у Новодонецькому - 2-річна дівчинка і 10-річний хлопчик.
Окрім того, сьогодні обласна влада встановила інформацію щодо 5 людей, яких росіяни вбили вчора під час своїх атак.
Зазначається, що у Розі Покровської громади загинули 4 людини від 47 до 68 років. Ще один загиблий вчора - 40-річний житель Мирнограда.
"Вкотре закликаю всіх цивільних, а особливо батьків із дітьми: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!" - закликав Філашкін.
Росіяни продовжують активно обстрілювати населені пункти Донецької області з різного виду озброєння.
Так, російська армія в ніч на 4 травня масовано вдарила дронами по Слов'янську Донецької області. Влучання були на територію будівельної бази. Росіяни випустили по місту шість безпілотників типу "Герань-2". Всі влучання були на територію будівельної бази у мікрорайоні Залізничний.
А 26 квітня окупаційна армія завдала дев'ять ударів - авіабомбами КАБ-250 та дронами - по Костянтинівці. Загинули люди, сім людей поранені. Внаслідок атаки, за даними поліції, загинули двоє чоловіків віком 41 та 45 років.
Також РФ атакувала колону автівок із людьми, які евакуювалися з одного із сіл під Костянтинівкою. Окупанти прицільно били саме по людях, були постраждалі.
Раніше окупанти скинули авіабомбу на будинок у селищі Ярова Лиманської громади Донецької області. Внаслідок ворожого удару загинули двоє чоловіків - батько і син.
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