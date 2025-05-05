Россияне ударили по Донецкой области: погиб человек, среди раненых - дети

По словам Филашкина, под российскими обстрелами сегодня оказались село Новоэкономичное и города Мирноград и Новодонецк.

"Россияне убили одного человека в Новоэкономическом Гродовской громады, ранили трех человек в Мирнограде и еще трех в Новодонецком", - рассказал глава ОГА.

Среди раненых в Новодонецком - 2-летняя девочка и 10-летний мальчик.

Кроме того, сегодня областная власть установила информацию о 5 людях, которых россияне убили вчера во время своих атак.

Отмечается, что в Роге Покровской общины погибли 4 человека от 47 до 68 лет. Еще один погибший вчера - 40-летний житель Мирнограда.

"В очередной раз призываю всех гражданских, а особенно родителей с детьми: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" - призвал Филашкин.