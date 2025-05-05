Россияне ударили по Донецкой области: погиб человек, среди раненых - дети

Российские оккупанты сегодня, 5 мая, обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.
По словам Филашкина, под российскими обстрелами сегодня оказались село Новоэкономичное и города Мирноград и Новодонецк.
"Россияне убили одного человека в Новоэкономическом Гродовской громады, ранили трех человек в Мирнограде и еще трех в Новодонецком", - рассказал глава ОГА.
Среди раненых в Новодонецком - 2-летняя девочка и 10-летний мальчик.
Кроме того, сегодня областная власть установила информацию о 5 людях, которых россияне убили вчера во время своих атак.
Отмечается, что в Роге Покровской общины погибли 4 человека от 47 до 68 лет. Еще один погибший вчера - 40-летний житель Мирнограда.
"В очередной раз призываю всех гражданских, а особенно родителей с детьми: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" - призвал Филашкин.
Россияне продолжают активно обстреливать населенные пункты Донецкой области из различного вида вооружения.
Так, российская армия в ночь на 4 мая массированно ударила дронами по Славянску Донецкой области. Попадания были на территорию строительной базы. Россияне выпустили по городу шесть беспилотников типа "Герань-2". Все попадания были на территорию строительной базы в микрорайоне Железнодорожный.
А 26 апреля оккупационная армия нанесла девять ударов - авиабомбами КАБ-250 и дронами - по Константиновке. Погибли люди, семь человек ранены. В результате атаки, по данным полиции, погибли двое мужчин в возрасте 41 и 45 лет.
Также РФ атаковала колонну автомобилей с людьми, которые эвакуировались из одного из сел под Константиновкой. Оккупанты прицельно били именно по людям, были пострадавшие.
Ранее оккупанты сбросили авиабомбу на дом в поселке Яровая Лиманской громады Донецкой области. В результате вражеского удара погибли двое мужчин - отец и сын.
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