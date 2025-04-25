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РФ скинула 250-кілограмову бомбу на будинок під Лиманом: загинули батько і син

Ярова, П'ятниця 25 квітня 2025 10:54
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РФ скинула 250-кілограмову бомбу на будинок під Лиманом: загинули батько і син Фото: РФ скинула бомбу на будинок під Лиманом (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія скинула авіабомбу будинок у селищі Ярова Лиманської громади Донецької області. Внаслідок ворожого удару загинули двоє чоловіків - батько і син.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру в Telegram.

Близько 05:10 сьогодні, 25 квітня, війська РФ завдали два авіаційні удари по селищу Ярова. Одна з авіабомб влучила у будинок. У власному помешканні загинули 61-річний чоловік та його 88-річний батько.

Як зазначає прокуратура, російські окупанти скинули на населений пункт бомби ФАБ-250 з універсальним модулем планерування та корекції (УМПК). Маса такої бомби - 250 кілограмів.

У селищі пошкоджено близько десяти житлових будинків, крамницю і господарчу споруду.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: РФ скинула бомбу на будинок у Донецькій області (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Нічна атака на Україну

В ніч на 25 квітня російські війська випустили по Україні понад сотню ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Сили ППО збили 41 дрон, ще 40 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Росіяни атакували дронами Харків та Павлоград, де було влучання у багатоквартирний будинок. Внаслідок атаки загинули троє осіб, є постраждалі.

Як повідомила ДСНС, внаслідок повторного удару по Павлограду поранення отримав рятувальник.

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