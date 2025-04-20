Били по людях. Росіяни атакували колону авто під час евакуації під Костянтинівкою (відео)

Російська армія атакувала колону автівок з людьми, які евакуювались з одного з сіл під Костянтинівкою. Окупанти прицільно били саме по людях, є постраждалі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Так, війська РФ атакували FPV-дронами евакуаційне авто Гуманітарної місії "Проліска".

За словми співробітника місії Євгена Ткачова, він вивозив подружжя жителів села Зоря неподалік від Костянтинівки. За його автівкою рухалися два автомобіля з цивільними жителями, які також зголосилися евакуюватися.

"Таке от Великоднє "перемир’я", - сказав він.

Відомо, що автівку зі співробітником "Проліски" та двома цивільними спочатку атакував дрон з осколковим боєприпасом, а потім два дрони намагалися уразити людей.

"Поранення отримав Євген Ткачов і цивільна жителька. Вона із чоловіком, у якого стрес, перебуває в лікарні", - зазначає видання.