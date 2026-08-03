UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росіяни вдарили по Дніпру, горять склади з продуктами

16:39 03.08.2026 Пн
1 хв
Інформація щодо постраждалих внаслідок обстрілу уточнюється
aimg Валерій Ульяненко
Фото: рятувальник (Getty Images)

В понеділок, 3 серпня, російські окупанти вдарили по Дніпру. Внаслідок обстрілу зайнялися склади з продуктами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

"Ворог атакував Дніпро. Зайнялися склади з продуктами харчування", - розповів він.

Ганжа зазначив, що наразі уточнюється інформація щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Нагадаємо, 30 липня російські окупанти вп’яте вдарили по терміналу "Нової пошти" у Дніпровському районі Дніпра. Завдяки протоколам безпеки компанії обійшлося без постраждалих.

Крім того, того дня ворог вдарив по адміністративній будівлі підприємства харчової промисловості.

Зазначимо, у ніч на 27 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами по Дніпру. Через влучання на території одного з приватних домоволодінь виникла пожежа. Крім того, вибухова хвиля пошкодила вікна багатоповерхових будинків, легкові автомобілі та приміщення магазину.

Того ж дня сили протиповітряної оборони України збили 15 російських безпілотників над різними районами Дніпропетровської області.

РБК-Україна також писало, що 24 липня російський безпілотник атакував локомотив пасажирського поїзда на Дніпропетровщині. Завдяки оперативним діям залізничників і своєчасній евакуації пасажирів жертв та постраждалих вдалося уникнути.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДніпроПожежаВійна в Україні