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Россияне ударили по Днепру, горят склады с продуктами

16:39 03.08.2026 Пн
1 мин
Информация о пострадавших в результате обстрела уточняется
aimg Валерий Ульяненко
Фото: спасатель (Getty Images)

В понедельник, 3 августа, российские оккупанты ударили по Днепру. В результате обстрела загорелись склады с продуктами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

"Враг атаковал Днепр. Загорелись склады с продуктами питания", - рассказал он.

Ганжа отметил, что в настоящее время уточняется информация о пострадавших в результате вражеской атаки.

Напомним, 30 июля российские кафиры в пятый раз ударили по терминалу "Новой почты" в Днепровском районе Днепра. Благодаря протоколам безопасности компании обошлось без пострадавших.

Кроме того, в тот день враг ударил по административному зданию предприятия пищевой промышленности.

Отметим, в ночь на 27 июля российские войска совершили массированную атаку дронами по Днепру. Из-за попадания на территории одного из частных домовладений возник пожар. Кроме того, взрывная волна повредила окна многоэтажных домов, легковые автомобили и помещения магазина.

В тот же день силы противовоздушной обороны Украины сбили 15 российских беспилотников над разными районами Днепропетровской области.

РБК-Украина также писало, что 24 июля российский беспилотник атаковал локомотив пассажирского поезда на Днепропетровщине. Благодаря оперативным действиям железнодорожников и своевременной эвакуации пассажиров жертв и пострадавших удалось избежать.

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