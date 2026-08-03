Россияне ударили по Днепру, горят склады с продуктами

В понедельник, 3 августа, российские оккупанты ударили по Днепру. В результате обстрела загорелись склады с продуктами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.
"Враг атаковал Днепр. Загорелись склады с продуктами питания", - рассказал он.
Ганжа отметил, что в настоящее время уточняется информация о пострадавших в результате вражеской атаки.
Напомним, 30 июля российские кафиры в пятый раз ударили по терминалу "Новой почты" в Днепровском районе Днепра. Благодаря протоколам безопасности компании обошлось без пострадавших.
Кроме того, в тот день враг ударил по административному зданию предприятия пищевой промышленности.
Отметим, в ночь на 27 июля российские войска совершили массированную атаку дронами по Днепру. Из-за попадания на территории одного из частных домовладений возник пожар. Кроме того, взрывная волна повредила окна многоэтажных домов, легковые автомобили и помещения магазина.
В тот же день силы противовоздушной обороны Украины сбили 15 российских беспилотников над разными районами Днепропетровской области.
РБК-Украина также писало, что 24 июля российский беспилотник атаковал локомотив пассажирского поезда на Днепропетровщине. Благодаря оперативным действиям железнодорожников и своевременной эвакуации пассажиров жертв и пострадавших удалось избежать.