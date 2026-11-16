Росіяни вдарили по Дніпру: на дорозі зайнялися автівки, є загиблий та 10 поранених

Про перші наслідки атаки Ганжа повідомив о 7:19. За його словами, у кількох багатоповерхівках вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило балкони.

Згодом очільник ОВА повідомив, що поранення дістала 44-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

О 8:19 Ганжа написав, що росіяни знову вдарили по місту. За його словами, внаслідок повторної атаки одна людина загинула, ще троє дістали поранень.

Також на дорозі зайнялися автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби.

О 09:21 Ганжа повідомив, що кількість поранених унаслідок російського удару по місту зросла до 10.