Россияне ударили по Днепру: на дороге вспыхнули автомобили, есть погибший и раненые

О первых последствиях атаки Ганжа сообщил в 7:19. По его словам, в нескольких многоэтажках взрывной волной выбило окна и повредило балконы.

Впоследствии глава ОВА сообщил, что ранение получила 44-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В 8:19 Ганжа написал, что россияне снова ударили по городу. По его словам, в результате повторной атаки один человек погиб, еще трое получили ранения.

Также на дороге загорелись автомобили.

На месте работают все соответствующие службы.