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Россияне ударили по Днепру: на дороге вспыхнули автомобили, есть погибший и раненые

08:35 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Мария Науменко
Россияне ударили по Днепру: на дороге вспыхнули автомобили, есть погибший и раненые Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSKyiv)
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Российские войска дважды атаковали Днепр утром 16 ноября. После ударов повреждены многоэтажки, погиб человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Днепропетровской ОВ Олександа Ганжи.

О первых последствиях атаки Ганжа сообщил в 7:19. По его словам, в нескольких многоэтажках взрывной волной выбило окна и повредило балконы.

Впоследствии глава ОВА сообщил, что ранение получила 44-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В 8:19 Ганжа написал, что россияне снова ударили по городу. По его словам, в результате повторной атаки один человек погиб, еще трое получили ранения.

Также на дороге загорелись автомобили.

На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 16 ноября Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, выпустив 158 ударных беспилотников. Силам противовоздушной обороны удалось сбить или подавить 131 дрон, однако избежать попаданий не удалось.

В частности, под ударом оказалась Винницкая область, гдероссийский беспилотник попал в объект критической промышленной инфраструктуры.

Кроме того, вечером 15 ноября в Харькове дрон типа "Молния" ударил по зданию детского учебного заведения.

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