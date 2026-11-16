Россияне ударили по Днепру: на дороге вспыхнули автомобили, есть погибший и раненые
Российские войска дважды атаковали Днепр утром 16 ноября. После ударов повреждены многоэтажки, погиб человек, еще трое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Днепропетровской ОВ Олександа Ганжи.
О первых последствиях атаки Ганжа сообщил в 7:19. По его словам, в нескольких многоэтажках взрывной волной выбило окна и повредило балконы.
Впоследствии глава ОВА сообщил, что ранение получила 44-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В 8:19 Ганжа написал, что россияне снова ударили по городу. По его словам, в результате повторной атаки один человек погиб, еще трое получили ранения.
Также на дороге загорелись автомобили.
На месте работают все соответствующие службы.
Напомним, в ночь на 16 ноября Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, выпустив 158 ударных беспилотников. Силам противовоздушной обороны удалось сбить или подавить 131 дрон, однако избежать попаданий не удалось.
В частности, под ударом оказалась Винницкая область, гдероссийский беспилотник попал в объект критической промышленной инфраструктуры.
Кроме того, вечером 15 ноября в Харькове дрон типа "Молния" ударил по зданию детского учебного заведения.