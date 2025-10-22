Росіяни вдарили по дитсадку у Харкові, серед поранених - діти

Російська армія вранці середи, 22 жовтня, атакувала приватний дитячий садок у місті Харків. Є поранені діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram.
"Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару - пожежа", - написав Терехов.
Терехов уточнив, що станом на 11:20 усі діти були евакуйовані з дитячого садочка. Пожежа триває.
Водночас, голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що у Харкові вже відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки.
"Щонайменше двоє з них - у важкому стані. Медики працюють на місці. Інформація оновлюється", - повідомив він.
Одак чи є серед постраждалих діти Синєгубов не уточнив.
Оновлено о 11:30
Синєгубов повідомив, що надійшла інформація про ще двох постраждалих від російського удару по Харкову.
Це чоловік і жінка, їх госпіталізують. Жінка - у важкому стані з опіками. Медики надають усю необхідну допомогу.
Водночас Терехов уточнив, що всього відомо про четверо поранених, один з них без свідомості у реанімації.
Нагадаємо, сьогодні Повітряні сили попереджали про рух ударних дронів у напрямку Харкова. Згодом стало відомо, що Харків перебуває під масованою атакою дронів.
"Зафіксовано влучання у Хоодногірському районі. Попередньо – "Шахед". На місці влучання пожежа. Інформація уточнюється", - повідомив тоді Терехов.
У ніч проти сьогоднішнього ранку Росія здійснила нову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та дрони. Під удар потрапили кілька районів столиці.
У Дніпровському районі через влучання виникла пожежа у 16-поверховому житловому будинку. Рятувальники евакуювали 10 мешканців, серед яких були діти. Під завалами знайшли тіла двох загиблих. У Дарницькому районі дрон влучив у 17-поверхівку. Вогонь охопив шість поверхів - з 11-го по 16-й. Із будинку евакуювали 15 людей.
Наслідки ударів зафіксовано і на Київщині: у Броварському районі загинули четверо людей, двоє з них - діти. Ще двоє отримали поранення. На місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи.
Після атаки міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до міжнародних партнерів із терміновою заявою. Президент Володимир Зеленський наголосив, що російські розмови про дипломатію нічого не варті, доки керівництво РФ не відчує реальних наслідків своїх дій.
Більше про наслідки обстрілу - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.