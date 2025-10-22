RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россияне ударили по детсаду в Харькове, среди раненых - дети

Иллюстративное фото: россияне ударили по детсаду в Харькове (facebook.com DSNSKyiv )
Автор: Наталья Кава

Российская армия утром среды, 22 октября, атаковала частный детский сад в городе Харьков. Есть раненые дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые дети. На месте удара - пожар", - написал Терехов.

Терехов уточнил, что по состоянию на 11:20 все дети были эвакуированы из детского сада. Пожар продолжается.

В то же время, председатель ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Харькове ужеизвестно о четырех пострадавших в результате вражеской атаки.

"По меньшей мере двое из них - в тяжелом состоянии. Медики работают на месте. Информация обновляется", - сообщил он.

Однако есть ли среди пострадавших дети Синегубов не уточнил.

Обновлено в 11:30

Синегубов сообщил, что поступила информация о еще двух пострадавших от российского удара по Харькову.

Это мужчина и женщина, их госпитализируют. Женщина - в тяжелом состоянии с ожогами. Медики оказывают всю необходимую помощь.

В то же время Терехов уточнил, что всего известно о четырех раненых, один из них без сознания в реанимации.

Обстрел Харькова 22 октября

Напомним, сегодня Воздушные силы предупреждали о движении ударных дронов в направлении Харькова. Впоследствии стало известно, что Харьков находится под массированной атакой дронов.

"Зафиксировано попадание в Ходногорском районе. Предварительно - "Шахед". На месте попадания пожар. Информация уточняется", - сообщил тогда Терехов.

 

Комбинированный удар по Украине 22 октября

В ночь на сегодняшнее утро Россия осуществила новую массированную атаку по Украине, применив ракеты и дроны. Под удар попали несколько районов столицы.

В Днепровском районе из-за попадания возник пожар в 16-этажном жилом доме. Спасатели эвакуировали 10 жителей, среди которых были дети. Под завалами нашли тела двух погибших. В Дарницком районе дрон попал в 17-этажку. Огонь охватил шесть этажей - с 11-го по 16-й. Из дома эвакуировали 15 человек.

Последствия ударов зафиксированы и на Киевщине: в Броварском районе погибли четыре человека, двое из них - дети. Еще двое получили ранения. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

После атаки министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к международным партнерам со срочным заявлением. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российские разговоры о дипломатии ничего не стоят, пока руководство РФ не почувствует реальных последствий своих действий.

Больше о последствиях обстрела - узнайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в УкраинеДети