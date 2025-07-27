Росіяни вдарили по будинку у Степногірську: двоє загиблих

Фото: У Степногірську знайшли тіла загиблих після удару РСЗВ (Getty Images)

Росіяни зруйнували будинок у Степногірську. Під завалами знайшли тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Як повідомлляють, сьогодні, 27 липня у Степногірську Запорізької області знайшли тіла двох загиблих на згарищі приватного будинку, зруйнованого внаслідок російського обстрілу. За інформацією ОВА, трагедія сталася 26 липня після удару реактивними системами залпового вогню. Снаряд влучив у будинок мирних мешканців, після чого почалася пожежа. На місці загинули 74-річна жінка та 66-річний чоловік. Їхні тіла знайшли лише сьогодні під завалами.