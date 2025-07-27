ua en ru
Нд, 27 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни вдарили по будинку у Степногірську: двоє загиблих

Неділя 27 липня 2025 11:36
UA EN RU
Росіяни вдарили по будинку у Степногірську: двоє загиблих Фото: У Степногірську знайшли тіла загиблих після удару РСЗВ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росіяни зруйнували будинок у Степногірську. Під завалами знайшли тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Як повідомлляють, сьогодні, 27 липня у Степногірську Запорізької області знайшли тіла двох загиблих на згарищі приватного будинку, зруйнованого внаслідок російського обстрілу.

За інформацією ОВА, трагедія сталася 26 липня після удару реактивними системами залпового вогню.

Снаряд влучив у будинок мирних мешканців, після чого почалася пожежа.

На місці загинули 74-річна жінка та 66-річний чоловік. Їхні тіла знайшли лише сьогодні під завалами.

Обстріл Степногірська

Нагадаємо, що російські війська 29 червня близько 6:00 завдали комбінованого удару по прифронтовому Степногірську Запорізької області.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, окупанти використали керовані авіабомби, реактивну артилерію, дрони та ствольну артилерію. Один із снарядів влучив у багатоповерхівку.

Під вогнем опинилася житлова інфраструктура селища, на місці працювали рятувальники та медики.

Атака на Степногірськ стала частиною масштабного удару РФ по Україні тієї ночі.

Більше про наслідки нічної атаки Росії - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Запорізька область Війна в Україні
Новини
Чи є проблеми зі світлом в регіонах України: відповідь Міненерго
Чи є проблеми зі світлом в регіонах України: відповідь Міненерго
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті