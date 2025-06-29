РФ атакувала Степногірськ у Запорізькій області: пошкоджено багатоповерхівку

Росія завдала комбінованого удару по Степногірську. Один із снарядів влучив у багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Інформація про можливих постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби, триває розбір завалів.

Один із снарядів влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Як повідомляє місцева влада, противник застосував керовані авіабомби (КАБи), реактивні системи залпового вогню, артилерію та дрони.

Близько шостої ранку 29 червня російські війська завдали масованого удару по Степногірську Запорізької області.

Нічна атака на Україну

Росія в ніч на 29 червня випустила по Україні рекордну кількість цілей - 537. Сили ППО збили більшість з них, але є і влучання.

Всього сили ППО знешкодили 475 цілей (249 - збили, 226 - локаційно втрачені).

РФ атакувала низку регіонів України, зокрема під ударом були західні області. Так, у Львівській області ворог націлився на критичну інфраструктуру, в Івано-Франківській області є постраждалий.

Більше про наслідки нічної атаки Росії - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Як відомо, під час відбиття сьогоднішньої ворожої атаки загинув досвідчений льотчик F-16 Максим Устименко.

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