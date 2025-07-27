Россияне ударили по дому в Степногорске: двое погибших

Россияне разрушили дом в Степногорске. Под завалами нашли тела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Как сообщают, сегодня, 27 июля в Степногорске Запорожской области нашли тела двух погибших на пепелище частного дома, разрушенного в результате российского обстрела.

По информации ОВА, трагедия произошла 26 июля после удара реактивными системами залпового огня.

Снаряд попал в дом мирных жителей, после чего начался пожар.

На месте погибли 74-летняя женщина и 66-летний мужчина. Их тела нашли только сегодня под завалами.