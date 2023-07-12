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Росіяни вдарили по будинку в Херсоні, є загиблий

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти обстріляли будинок в Херсоні. Наразі відомо про загиблого цивільного.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"В оселі через ворожий обстріл сталася пожежа, після ліквідації якої в помешканні виявили тіло загиблого містянина. Ним виявився 81 річний чоловік", - пише Прокудін.

За словами голова ОВА, також внаслідок удару поранення отримала 82-річна дружина загиблого.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення українськими воїнами правобережної частини Херсонської області в листопаді 2022 року, російські окупанти регулярно обстрілюють підконтрольні Україні території регіону.

Наприклад, внаслідок ворожого обстрілу росіяни 10 липня, в Херсоні поранення отримав цивільний. Також нещодавно ворог атакував житловий квартал міста.

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