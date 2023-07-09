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Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона: є постраждала

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Херсон, Неділя 09 липня 2023 15:22
Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона: є постраждала Ілюстративне фото: росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона (facebook.comMNS.GOV.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли житловий квартал Херсона 9 липня, внаслідок чого постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Він повідомив, що російська армія завдала удару по житловому кварталу Херсона близько 13:00.

Через атаку постраждала 66-річна жінка. У постраждалої діагностували струс головного мозку та поранення голови.

Їй вже надали медичну допомогу, життю жінки нічого не загрожує.

Ситуація в Херсонській області

Після того, як українські бійці звільнили правобережну частину Херсонської області в листопаді 2022 року, окупанти постійно обстрілюють підконтрольні Україні території.

Так, лише за минулу добу загарбники 59 разів вдарили по території Херсонської області.

Крім того, 6 липня росіяни атакували Херсон, внаслідок чого постраждало троє людей.

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