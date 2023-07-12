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Россияне ударили по дому в Херсоне, есть погибший

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреляли дом в Херсоне. Пока известно о погибшем гражданском.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"В доме из-за вражеских обстрелов произошел пожар, после ликвидации которого в помещении обнаружили тело погибшего горожанина. Им оказался 81 летний мужчина", - пишет Прокудин.

По словам главы ОВА, также в результате удара ранения получила 82-летняя жена погибшего.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения украинскими воинами правобережной части Херсонской области в ноябре 2022 года российские оккупанты регулярно обстреливают подконтрольные Украине территории региона.

К примеру, в результате вражеского обстрела россияне 10 июля, в Херсоне ранение получил гражданский. Также недавно враг атаковал жилой квартал города.

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