Росіяни вдарили балістикою по Одеській області 18 липня: що відомо

Російські війська ввечері, 18 липня, атакували Одеську область. Окупанти застосували "Іскандер-М".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.
"Ввечері російські окупаційні війська атакували Одеську область балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що російські війська не вперше б'ють балістикою по Одеській області
Наприклад, російські війська атакували Одеську область балістичною ракетою і 30 червня. Крім того, балістику застосовували загарбники і під час удару по Одеському району 6 квітня. Під ударом опинився об'єкт комунального господарства, загинула одна людина.
Додамо, що не лише Одеську область РФ атакує балістокою. Так, у січні під ударом двох балістичних ракет опинився і Кременчуцький район.
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