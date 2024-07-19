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Россияне ударили баллистикой по Одесской области 18 июля: что известно

Фото: оккупанты ударили баллистикой по Одесской области (armyinform.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска вечером, 18 июля, атаковали Одесскую область. Оккупанты применили "Искандер-М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Вечером российские оккупационные войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Удары баллистикой по Одесской области

Отметим, что российские войска не впервые бьют баллистикой по Одесской области.

Например, российские войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой и 30 июня.

Кроме того, баллистику применяли захватчики и при ударе по Одесскому району 6 апреля. Под ударом оказался объект коммунального хозяйства, погиб один человек.

Добавим, что не только Одесскую область РФ атакует баллистокой. Так, в январе под ударом двух баллистических ракет оказался и Кременчугский район.

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