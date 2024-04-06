Росіяни ударили ракетою по Одеському районі, є жертва

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по південних регіонах України. Сьогодні, 6 квітня, окупанти атакували Одеський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. Пообіді спрямував ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одеському району", - повідомили військові.

За даними Сил оборони, ворог вдарив по об'єкту комунального господарства. В результат чого було пошкоджено обладнання та адмінбудівлю.

Крім цього, військові повідомили, що через російську агресію загинув цивільний співробітник.

"Наслідки уточнюються, над їх усуненням працюють профільні фахівці. Будьте уважні до сигналів повітряних тривог, при попередженні про небезпеку оперативно переходьте в укриття", - наголосили військові Сил оборони.