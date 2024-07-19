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Росіяни вдарили балістикою по Одеській області 18 липня: що відомо

Одеса, П'ятниця 19 липня 2024 09:48
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Росіяни вдарили балістикою по Одеській області 18 липня: що відомо Фото: окупанти вдарили балістикою по Одеській області (armyinform.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська ввечері, 18 липня, атакували Одеську область. Окупанти застосували "Іскандер-М".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Ввечері російські окупаційні війська атакували Одеську область балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Удари балістикою по Одеській області

Зазначимо, що російські війська не вперше б'ють балістикою по Одеській області

Наприклад, російські війська атакували Одеську область балістичною ракетою і 30 червня. Крім того, балістику застосовували загарбники і під час удару по Одеському району 6 квітня. Під ударом опинився об'єкт комунального господарства, загинула одна людина.

Додамо, що не лише Одеську область РФ атакує балістокою. Так, у січні під ударом двох балістичних ракет опинився і Кременчуцький район.

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