Россияне ударили баллистикой по Одесской области 18 июля: что известно
Российские войска вечером, 18 июля, атаковали Одесскую область. Оккупанты применили "Искандер-М".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
"Вечером российские оккупационные войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.
Удары баллистикой по Одесской области
Отметим, что российские войска не впервые бьют баллистикой по Одесской области.
Например, российские войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой и 30 июня.
Кроме того, баллистику применяли захватчики и при ударе по Одесскому району 6 апреля. Под ударом оказался объект коммунального хозяйства, погиб один человек.
Добавим, что не только Одесскую область РФ атакует баллистокой. Так, в январе под ударом двух баллистических ракет оказался и Кременчугский район.
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