Росіяни вдарили по АЗС біля будинку в Харкові, виникла пожежа

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Харків. Зокрема, вчора, 28 серпня, росіяни завдали удару по автозаправці у Слобідському районі міста, через що також виникла пожежа та були постраждалі.

Крім того, вранці того ж дня місто також зазнало атаки реактивних дронів. Ігор Терехов повідомляв, що росіяни завдали удару по торговому центру в Київському районі.

Також ми повідомляли, що 27 серпня росіяни завдали удару по торговому центру "Епіцентр". В результаті атаки сталися часткові руйнування конструкцій та пожежа.