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Росіяни вдарили по АЗС біля будинку в Харкові, виникла пожежа

20:40 29.08.2026 Сб
2 хв
Що відомо про чергову атаку РФ по Харкову?
aimg Едуард Ткач
Фото: інформації про постраждалих не було (facebook.com/DSNSKyiv)

Росіяни в суботу ввечері, 29 серпня, вчергове атакували Харків дроном. Безпілотник влучив по АЗС, внаслідок чого сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Приблизно о 20:03 мер міста поінформував, що росіяни атакували дроном багатоквартирний будинок у Шевченківському районі міста, що викликало пожежу.

Проте пізніше Терехов уточнив, що влучання сталося по автозаправній станції.

"За уточненою інформацією Ситуаційного центру, влучання сталося по АЗС біля житлового багатоквартирного будинку. На місці пожежа, інформація про постраждалих наразі відсутня", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 20:50

Глава ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram уточнив, що внаслідок удару гострої реакції на стрес зазнала 69-річна жінка. Наразі медики надають їй всю необхідну допомогу.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Харків. Зокрема, вчора, 28 серпня, росіяни завдали удару по автозаправці у Слобідському районі міста, через що також виникла пожежа та були постраждалі.

Крім того, вранці того ж дня місто також зазнало атаки реактивних дронів. Ігор Терехов повідомляв, що росіяни завдали удару по торговому центру в Київському районі.

Також ми повідомляли, що 27 серпня росіяни завдали удару по торговому центру "Епіцентр". В результаті атаки сталися часткові руйнування конструкцій та пожежа.

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Ігор ТереховХарківВійна в Україні