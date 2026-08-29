Россияне ударили по АЗС возле дома в Харькове, возник пожар

Обстрелы Харькова

Напомним, что россияне регулярно атакуют Харьков. В частности, вчера 28 августа россияне ударили по автозаправке в Слободском районе города, из-за чего тоже возник пожар и были пострадавшие.

Кроме того, утром того дня город тоже оказался под атакой реактивных дронов. Игорь Терехов писал, что россияне ударили по торговому центру в Киевском районе.

Также мы писали, что 27 августа россияне ударили по торговому центру "Эпицентр". В результате атаки были частичные разрушения конструкций и пожар.