Россияне ударили по АЗС возле дома в Харькове, возник пожар

Россияне в субботу вечером, 29 августа, в очередной раз атаковали Харьков дроном. Беспилотник попал по АЗС, в результате чего произошел пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
Приблизительно в 20:03 мэр города проинформировал, что россияне атаковали дроном многоквартирный дом в Шевченковском районе города, что вызвало пожар.
Однако позже Терехов уточнил, что попадание произошло по автозаправочной станции.
"По уточненной информации Ситуационного центра, попадание произошло по АЗС возле жилого многоквартирного дома. На месте пожар, информация о пострадавших отсутствует", - говорится в сообщении.
Обновлено в 20:50
Глава ОВА Олег Синегубов в своем Telegram уточнил, что в результате удара 69-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. В настоящее время медики оказывают ей всю необходимую помощь.
Напомним, что россияне регулярно атакуют Харьков. В частности, вчера 28 августа россияне ударили по автозаправке в Слободском районе города, из-за чего тоже возник пожар и были пострадавшие.
Кроме того, утром того дня город тоже оказался под атакой реактивных дронов. Игорь Терехов писал, что россияне ударили по торговому центру в Киевском районе.
Также мы писали, что 27 августа россияне ударили по торговому центру "Эпицентр". В результате атаки были частичные разрушения конструкций и пожар.