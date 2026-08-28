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Росіяни атакували дронами ТЦ у Харкові

11:07 28.08.2026 Пт
1 хв
Що відомо про наслідки атаки?
aimg Тетяна Степанова
Росіяни атакували дронами ТЦ у Харкові Ілюстративне фото: росіяни атакували дронами ТЦ у Харкові (facebook.com/DSNS)
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Російські війська вранці 28 серпня атакували Харків реактивними дронами. Під ударом опинився торгівольний центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Ворог атакував торговельний центр у Київському районі. Деталі зʼясовуємо", - повідомив Терехов.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про рух реактивного дрона в напрямку міста зі сходу.

Нагадаємо, 27 серпня російські загарбники атакували торговельний центр "Епіцентр" у Харкові. Сталися часткові руйнування конструкцій та пожежа на площі 300 квадратних метрів. Внаслідок атаки є загиблий на постраждалі.

Також раніше повідомлялося, що росіяни готуються завдавати цілеспрямованих ударів по великих торговельних мережах в Україні.

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