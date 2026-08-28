Росіяни атакували дронами ТЦ у Харкові

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про рух реактивного дрона в напрямку міста зі сходу.

Нагадаємо, 27 серпня російські загарбники атакували торговельний центр "Епіцентр" у Харкові. Сталися часткові руйнування конструкцій та пожежа на площі 300 квадратних метрів. Внаслідок атаки є загиблий на постраждалі.

Також раніше повідомлялося, що росіяни готуються завдавати цілеспрямованих ударів по великих торговельних мережах в Україні.