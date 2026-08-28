Росія ударила по АЗС у Харкові, є жертва та постраждалі
Наразі відомо про одну загиблу людину та п'ятьох постраждалих через удар дрона у Слобідському районі Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міського голови Харкова Ігоря Терехова у Telegram та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
Дрон влучив в АЗС
Близько 17.00 Терехов заявив про влучання бойового дрону у Харкові.
"Влучання сталося в автозаправку - на місці пожежа. Внаслідок удару по АЗС у Слобідському районі є постраждалі", - уточнив він.
Пізніше він повідомив, що одна людина загинула через ворожий удар АЗС.
Постраждалі у Харкові
Пізніше Синєгубов уточнив, що двоє людей постраждали через удар РФ по Слобідському району.
"На місці працюють усі екстрені служби", - каже він.
Оновлено о 17.43
О 17.41 Синєгубов уточнив, що попередньо до 5 людей зросла кількість постраждалих через ворожу атаку по Слобідському району.
"Медики надають усю необхідну допомогу", - сказав він.
Раніше РБК-Україна писало, що вранці 28 серпня окупанти атакували Харків реактивними дронами. Під ударом опинився торгівольний центр.
Також повідомлялося, що 27 серпня російські загарбники атакували ще один український торговельний центр - цього разу у Харкові. Йдеться про гіпермаркет "Епіцентр".
Крім того, 26 серпня ворог знову атакував об’єкти "Газмережі" у двох областях. Є пошкодження, працівник на Харківщині отримав поранення.