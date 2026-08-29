Росіяни вдарили по АЗС біля будинку в Харкові, виникла пожежа

Росіяни в суботу ввечері, 29 серпня, вчергове атакували Харків дроном. Безпілотник влучив по АЗС, внаслідок чого сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Глава ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram уточнив, що внаслідок удару гострої реакції на стрес зазнала 69-річна жінка. Наразі медики надають їй всю необхідну допомогу.

"За уточненою інформацією Ситуаційного центру, влучання сталося по АЗС біля житлового багатоквартирного будинку. На місці пожежа, інформація про постраждалих наразі відсутня", - йдеться у повідомленні.

Проте пізніше Терехов уточнив, що влучання сталося по автозаправній станції.

Приблизно о 20:03 мер міста поінформував, що росіяни атакували дроном багатоквартирний будинок у Шевченківському районі міста, що викликало пожежу.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Харків. Зокрема, вчора, 28 серпня, росіяни завдали удару по автозаправці у Слобідському районі міста, через що також виникла пожежа та були постраждалі.

Крім того, вранці того ж дня місто також зазнало атаки реактивних дронів. Ігор Терехов повідомляв, що росіяни завдали удару по торговому центру в Київському районі.

Також ми повідомляли, що 27 серпня росіяни завдали удару по торговому центру "Епіцентр". В результаті атаки сталися часткові руйнування конструкцій та пожежа.